  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul merkezli 6 ilde kara para operasyonu; 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul merkezli 6 ilde kara para operasyonu; 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul merkezli 6 ilde kara para operasyonu; 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Güncelleme:

İstanbul merkezli 6 ilde 21 firmaya ait POS cihazları üzerinden 47,5 milyar TL’lik şüpheli işlem tespit edildi. Aralarında banka çalışanlarının da bulunduğu 85 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, 2022 yılında gelen bir e-posta ihbarı doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında; şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen kişi ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğu tespit edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar ile MASAK ve BDDK raporları sonucunda, şüpheli işlem örüntüleri belirlendi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin bankacılık işlemlerinin mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz olduğu anlaşıldı.

2022-2024 yılları arasında, 21 firmaya ait toplam 312 POS cihazı üzerinden 47,5 milyar TL’yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı ve bu işlemlerin yüzde 99'unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği, işlem hacminin büyük kısmının aynı gün içinde, farklı kartlarla, aynı tutarlarda yapılan işlemlerden oluştuğu, bu işlemlerin yüzde 93,11’lik bölümünü oluşturduğu, ayrıca önemli bir kısmının gece saatlerinde gerçekleştiği ve firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğu belirlendi. İşlemlerden yüksek miktarda komisyon geliri elde edildiği, MASAK tarafından hazırlanan raporlarda bu gelirlerin şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı tespit edildi. Ayrıca, kullanılan POS cihazlarının büyük çoğunluğunun çeşitli banka ve kuruluşlara ait olduğu ortaya çıktı.

Aralarında banka çalışanlarının da bulunduğu toplam 85 şüpheliye yönelik olarak, 8 Temmuz’da İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlıklara el konuldu. MASAK raporları doğrultusunda, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen malvarlıklarına yönelik olarak; 10 ayrı şirketteki ortaklık paylarına, toplam 47 araca ve 84 adet taşınmaza el konulduğu öğrenildi.

 

DHA / İHA

text-ad
Etiketler istanbul 85 şüpheli gözaltı gözaltı kararı kara para kara para operasyonu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yasemin Allen ayrılık acısını tatilde attı... Cesur pozları olay oldu Yasemin Allen ayrılık acısını tatilde attı... Cesur pozları olay oldu Ece Erken ile Sinan Akçil aşkı hızlı başladı, hızlı bitti! Açıklamalar peş peşe geldi... Ece Erken ile Sinan Akçil aşkı hızlı başladı, hızlı bitti! Açıklamalar peş peşe geldi... İstanbul'da küfürlü rakı bardağı soruşturması! İstanbul'da küfürlü rakı bardağı soruşturması! Özel'den Manavgat resti: ''Allah onun bin kere cezasını versin!'' Özel'den Manavgat resti: ''Allah onun bin kere cezasını versin!'' Uzman isim Türkiye için kırmızı alarmı çaldı: Sokağa çıkmayın! Uzman isim Türkiye için kırmızı alarmı çaldı: Sokağa çıkmayın! Muğla açıklarındaki büyük deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı! Muğla açıklarındaki büyük deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı! 12 şehidin ardından... Herkesin merak ettiği soruyu emekli tuğgeneral yanıtladı 12 şehidin ardından... Herkesin merak ettiği soruyu emekli tuğgeneral yanıtladı Türkiye 12 şehidine ağlarken, MHP'li ismin paylaşımı büyük tepki çekti Türkiye 12 şehidine ağlarken, MHP'li ismin paylaşımı büyük tepki çekti Türkiye'nin bir perakende devi daha konkordato sürecine girdi! Türkiye'nin bir perakende devi daha konkordato sürecine girdi! İslam Memiş canlı yayında hem altın, hem gümüş, hem de Euro tahminlerini açıkladı İslam Memiş canlı yayında hem altın, hem gümüş, hem de Euro tahminlerini açıkladı
Teşkilat'tan ''boykot'' desteği yüzünden çıkarılan Abüke Pusat yeni projesine hazırlık tatilinde Teşkilat'tan ''boykot'' desteği yüzünden çıkarılan Abüke Pusat yeni projesine hazırlık tatilinde Asfalt eriten sıcaklar geliyor: Mümkünse sokağa çıkmayın! Asfalt eriten sıcaklar geliyor: Mümkünse sokağa çıkmayın! Durmak yok, zamlara devam! Akaryakıt fiyatlarına yine, yeniden dev gibi bir zam geliyor! Durmak yok, zamlara devam! Akaryakıt fiyatlarına yine, yeniden dev gibi bir zam geliyor! Bahçeli Özel'i hem ''silahlı darbecilikle'' suçladı hem de tarihi çağrısına destek verdi! Bahçeli Özel'i hem ''silahlı darbecilikle'' suçladı hem de tarihi çağrısına destek verdi! Özel erken seçim restini boşa çekmemiş: 2 Kasım erken seçim hazırlıkları başladı! Özel erken seçim restini boşa çekmemiş: 2 Kasım erken seçim hazırlıkları başladı! Saros Körfezi'nde dev bir köpekbalığı görüntülendi! Saros Körfezi'nde dev bir köpekbalığı görüntülendi! Haziran ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu: Döviz mi, borsa mı, TL mi, altın mı ? Haziran ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu: Döviz mi, borsa mı, TL mi, altın mı ? İlkokul kitabındaki skandal hata infial yarattı İlkokul kitabındaki skandal hata infial yarattı Süper Lig'in yeni golcüsü apar topar ameliyat oldu Süper Lig'in yeni golcüsü apar topar ameliyat oldu Kız kardeş katili ağabeyden tüyler ürperten ifade Kız kardeş katili ağabeyden tüyler ürperten ifade