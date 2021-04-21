  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da 1 Mayıs Platformu'na polis müdahalesi

İstanbul'da 1 Mayıs Platformu, Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda bir araya geldi. 30'dan fazla kişinin polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul'da 1 Mayıs Platformu'nun Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahalesi geldi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Birgün'den Meral Danyıldız'ın aktardığına göre üç gözaltı aracı doldu. En az 30 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Öte yandan çevredekiler de yaşananlara "Polis devleti yaptınız bu memleketi, canına okudunuz" diyerek tepki gösterdi.

Birgün

Etiketler istanbul bakırköy 1 mayıs platformu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
23 Nisan'da 3 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor ?
Yeni Bakan Derya Yanık'tan MHP'lileri kızdıracak paylaşım
İşte Taksim Camii'nin son hali! Açılış için gün sayıyor
Dünya'daki yaşamı yok eden felaket yeniden kapıya dayandı
Erdoğan'dan 128 milyar dolar talimatı
Yaya üst geçidine otomobil sıkıştı!
Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş kimdir ?
Binlerce TL para verip sıfır otomobil aldı; hayatının şokunu yaşadı!
Türkiye'de bir ilk daha! İki kişinin yan yana gelmesi yasaklandı!
Sadakatsiz dizisi yayın akışından kaldırıldı