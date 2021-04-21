İstanbul'da 1 Mayıs Platformu, Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda bir araya geldi. 30'dan fazla kişinin polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul'da 1 Mayıs Platformu'nun Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahalesi geldi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Birgün'den Meral Danyıldız'ın aktardığına göre üç gözaltı aracı doldu. En az 30 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Öte yandan çevredekiler de yaşananlara "Polis devleti yaptınız bu memleketi, canına okudunuz" diyerek tepki gösterdi.

Birgün