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İstanbul'da 3 terör örgütüne operasyon: 11 gözaltı

İstanbul'da 3 terör örgütüne operasyon: 11 gözaltı

İstanbul'da El-Kaide, HAD ve DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da EL-KAİDE, HAD ve DEAŞ terör örgütlülerine yönelik çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 4 ilçede 11 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirilirken, operasyon anı kameralara yansıdı. 

 

DHA

Etiketler istanbul deaş el kaide
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