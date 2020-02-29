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  3. 29 Şubat 2020 12:10

İstanbul'da akılalmaz olay! Rögar kapağı metrobüse saplandı

İstanbul Avcılar'da yerinden çıkan rögar kapağının metrobüse saplanması sonucu, bir kişi yaralandı. Metrobüs seferlerinde bir süre aksama meydana geldi.

İstanbul'da akılalmaz olay! Rögar kapağı metrobüse saplandı
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Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yaptığı sırada Cihangir-Üniversite Mahallesi durağına yaklaşan metrobüse, üzerinden geçtiği rögar kapağı saplandı.

Kapağın metrobüsün arka bölümünden zemini delerek içeri girmesi nedeniyle araçtaki Türkmenistan uyruklu Timur Babakulliyev (31) hafif yaralandı.

Yaralı yolcu, kaldırıldığı Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Metrobüs hattında kısa süreli aksayan seferler, hasar oluşan aracın çekilmesiyle normale döndü.

AA

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