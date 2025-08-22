  1. Anasayfa
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları ve provaları nedeniyle bazı yolların 24 Ağustos’taki ve 30 Ağustos’ta trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları ve genel prova kapsamında, 24 Ağustos Pazar prova günü ve 30 Ağustos Cumartesi tören günü saat 05.45 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir;

KAPANACAK YOLLFAR

• Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak,

• D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri,

• 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri,

• Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri,

• Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri,

• Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri,

• Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri,

•  Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri,

• Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri,

• Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri,

• Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri,

• Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri,

• Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar,

• Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım,

• Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım,

• Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım.

ALTERNATİF YOLLAR

Alternatif yollar ise şöyle:

• Turgut Özal Millet Caddesi,

• Fevzipaşa Caddesi,

•  Atatürk Bulvarı,

• D 100 Karayolu,

• O-3 Hal Yolu.

