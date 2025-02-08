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İstanbul'da bir sahte içki ölümü daha

İstanbul'da bir sahte içki ölümü daha
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İstanbul Esenyurt'ta arkadaşlarıyla birlikte yemek yediği restorandan aldığı sahte içkiyi içen yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, 6 Şubat’ta Esenkent Mahallesi'nde bir berberde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kazakistanlı S.İ., her zaman traş olduğu berbere giderek burada çalışan A.K. ile A.B.’yi birlikte yemek yemeye davet etti. 3 arkadaş yine aynı mahalledeki bir restorana giderek yemek yiyip alkol tüketti.

Yemekten sonra kalkan 3 arkadaştan S.İ., restorandan daha sonra içmek üzere bir şişe içki satın aldı. S.İ. arkadaşlarına ertesi gün traş olmak için berbere geleceğini aldığı içkiyi de burada beraber içebileceklerini söyleyerek ayrıldı.

Ertesi gün akşam saat 21.00’de yanında içki şişesiyle berbere giden S.İ., traş olmak istedi. S.İ. bu esnada yanında getirdiği içkiden de tüketmeye başladı. Bir süre sonra uykusunun geldiğini söyleyen S.İ. yere uzandı. Berberde çalışan ve bir gün önce S.İ.’la yemek yemeye giden A.K. ile A.B. adamı uyandırmak istedi ancak nefes almadığını farkettiler. Çalışanlar bunun üzerine sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri S.İ.’un hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine berber çalışanları A.K., A.B. ifadeleri için karakola götürüldü.

2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Polis S.İ.’un içkiyi satın aldığı restoranın sahibi Burhan S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA

Etiketler esenyurt sahte içki ölüm istanbul
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