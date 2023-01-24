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  3. İstanbul'da cami avlusunda sevişme rezaleti! Ekipleri harekete geçirdi

İstanbul'da cami avlusunda sevişme rezaleti! Ekipleri harekete geçirdi

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İstanbul Esenyurt'ta, yabancı uyruklu iki kişinin cami bahçesinde uygunsuz görüntüler sonrası harekete geçen ekipler kişileri tespit edip gözaltına aldı.

Esenyurt'ta, cami avlusunda uygunsuz hareketlerde bulunduğu anlara ait görüntüleri sosyal medyada yayınlanan ve gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

 GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ
Görüntülerde, yabancı uyruklu oldukları tespit edilen iki kişi cami bahçesinde oturdukları bankta öpüşmeye başladı. Çiftin olayı daha da ileri taşıması üzerine görevliler müdahale etti. Görevlileri görür görmez toparlanan yabancı uyruklu kişiler, olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

İNCELEME BAŞLATILDI
Sosyal medyada büyük tepki çeken olayın ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gökevler Mahallesi'nde bir caminin avlusunda bir erkekle kadının uygunsuz hareketlerde bulundukları bilgisi üzerine inceleme başlattı.

İstanbul'da cami avlusunda sevişme rezaleti!İstanbul'da cami avlusunda sevişme rezaleti!Güncel

ÖNCE YAKALANDILAR, SONRA SERBEST BIRAKILDILAR
Yapılan çalışmaların ardından kimlikleri tespit edilen şüphelilerden A.A.H. (21) Bayrampaşa'da, V.A. (16) ise Esenyurt'ta yakalandı.

Haklarında "dini değerleri aşağılama" suçundan işlem yapılan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Etiketler cami istanbul sevişme rezalet
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