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İstanbul'da cami avlusunda sevişme rezaleti!

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İstanbul Esenyurt'ta bir caminin avlusundaki bank üzerinde uygunsuz hareketlerde bulunan yabancı uyruklu çift, görevliler tarafından kovuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'un Gökevler Mahallesi'ndeki bir caminin arka tarafındaki bankta oturan yabancı uyruklu çift, uygunsuz hareketlerde bulunmaya başladı. O anlar, çevredeki binada oturan vatandaş tarafından görüntülendi. Söz konusu görüntülerde, çiftin ilk başlarda sohbet etmeye başladığı görülürken erkek bir anda kadına uygunsuz hareketlerde bulundu. 

'Esenyurtsondakika' adlı sayfanın yayınladığı görüntülerde, o anları kayıt altına alan vatandaş 'Ayıp ya...Camii orası' diyerek tepki gösterdi. Ardından, vatandaşlar güvenliği arayarak çifti alandan uzaklaştırdı.

Etiketler istanbul cami bahçesi cami avlusu sevişme
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