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İstanbul'da İmamoğlu alarmı: Adliyeye çıkan yollar kapatıldı

İstanbul'da İmamoğlu alarmı: Adliyeye çıkan yollar kapatıldı
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Gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün saat 19:30'da Çağlayan Adliyesi'ne sevk edileceği açıklandıktan kısa bir süre sonra İstanbul Valiliği'den yapılan açıklamada, 22 Mart Cumartesi saat 16.00 ile 23 Mart Pazar saat 08.00 arası bazı yollar trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "19.03.2025 Valiliğimizce alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verilmiştir. Yeni karar doğrultusunda 22.03.2025 Cumartesi günü saat 16.00 ile 23.03.2025 Pazar günü saat 08.00 arası trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir" denildi.

İstanbul Valiliği gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmesi sebebiyle Çağlayan etrafındaki yollar kapatıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, 22 Mart 16:00 ila 23 Mart Pazar sabah 8.00 arasında kapatılan yollar şunlar oldu:

Abide-i Hürriyet Caddesi Merkez Caddesi Kesişiminden Çağlayan İstikameti ve Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

Darülaceze Caddesi Çiftecevizler Caddesi Kesişiminden Hürriyettepe İstikameti,

Taş Ocağı Caddesi ile Kurşun Sokak Kesişiminden Adliye İstikameti ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

Eğitim Sokak ile Esin Sokak-Manolya Sokak Kesişim ve Şevket Paşa Caddesi’ne Çıkan Tüm Yollar,

Piyalepaşa Bulvarı D-100 Kuzey Ayrımları Adliye İstikameti,

Vatan Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

Kağıthane Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

Abide-İ Hürriyet Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

Akgül Sokak ile Engin Sokak Kesişimi,

Dr. Cemil Bengü Caddesi ile Funda Sokak Kesişimi,

Taş Ocağı Caddesi ile Yurt Sokak Kesişimi,

Çağlayan Tünel İçi Kavşağı Adliye İstikameti,

Yeniyol Caddesi,

D100 Kuzey Çağlayan Yan Yol Ayrımları,

D100 Güney Çağlayan Yan Yol Ayrımları.

Kapatılan yollara alternatif yollar

İstanbul Valiliği alternatif yolları ise şu şekilde belirledi:

Çiftecevizler Caddesi,

Sıracevizler Caddesi,

Silahşör Caddesi,

Abide-İ Hürriyet Caddesi Şişli İstikameti,

Halaskargazi Caddesi,

Şişli Büyükdere Caddesi,

Darülaceze Caddesi,

Vatan Caddesi,

Kağıthane Caddesi,

D 100.

Etiketler Çağlayan Adliyesi adliye istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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