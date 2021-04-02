İstanbul'da ''kısıtlama'' trafiği erken başladı

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'e yaklaştı.

Corona virüsü önlemleri kapsamında hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak.

4 haftanın ardından bu kez cumartesi de kentte kısıtlama uygulanacak. Bu nedenle İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı.

İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre yoğunluk yüzde 68'e ulaştı.