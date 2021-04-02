  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da ''kısıtlama'' trafiği erken başladı

İstanbul'da ''kısıtlama'' trafiği erken başladı

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'e yaklaştı.

Corona virüsü önlemleri kapsamında hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak.

4 haftanın ardından bu kez cumartesi de kentte kısıtlama uygulanacak. Bu nedenle İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı.

İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre yoğunluk yüzde 68'e ulaştı.

Etiketler istanbul kısıtlama trafik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Seçimi kazanan Erdoğan değildi''
Cem Uzan: ''Dolar 20 TL'yi görebilir. Ben olsam dolar alıp yastık altına koyarım!''
Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Vahşi doğada ölümcül karşılaşma
Fotoğraflar Türkiye'den! Nisan ayında 8 metre kar
Sapık milyarderin Türk kurbanından kan donduran itiraflar
1 Nisan şakası kötü bitti! Polisle çatıştılar
Abdulhamit'in torunundan AK Parti'yi kızdıracak sözler
Melih Gökçek ile Osman Gökçek baba-oğul yeni kabineye mi girecek ?
Yine A Milli Takım yine prim krizi!