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İstanbul'da KYK yurdunda isyan çıktı

İstanbul Başakşehir'deki bir KYK erkek yurdunda kalan öğrenciler yemeklerden ve son zamanlarda sık sık kesilen sular nedeniyle eylemdeydi. Öğrencilerin eylemi "KSSYurdundaSıcakSuYok " etiketiyle sosyal medyaya da damgasını vurdu

Başakşehir’de Kanuni Sultan Süleyman (KSS) KYK erkek yurdunda 19 Ekim’de eylem yapan öğrencilere İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz internet, İETT otobüs seferlerinin artırılması ve güvenlik için yola kamera ve aydınlatma çalışması yapılması için söz vermişti. KYK İstanbul İl Müdürü ve KSS Yurt Müdürü o günkü eylemin sonunda öğrencilerin yanına gelerek öğrencilere eylem yapmanın hoş bir şey olmadığını söylemişti.

Ancak öğrenciler 7 Aralık günü sosyal medyada eylem yaparak #KSSYurdundaSıcakSuYok demeye devam etmişlerdi. Öğrenciler dün akşam saatlerinde son zamanlarda sık sık kesilen sular ve söz verilmesine rağmen nitelikli hale getirilmeyen yemekler nedeniyle odalarından ses çıkartarak eylem düzenledi.

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