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İstanbul'da lüks cip alev alev yandı

İstanbul'da lüks cip alev alev yandı

Kadıköy D-100 Karayolu'nda lüks bir cip alev alev yandı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, cip kullanılamaz hale geldi.

Kadıköy, D-100 Karayolu Uzunçayır mevkiinde saat 09.00 sıralarında yolda giden cipten dumanlar yükseldi. Sürücüsü inerken, cip alev aldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Cip, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yaşanan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Etiketler kadıköy istanbul lüks cip yangın otomobil araç yangını
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