İstanbul'da lüks cip alev alev yandı
Kadıköy D-100 Karayolu'nda lüks bir cip alev alev yandı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, cip kullanılamaz hale geldi.
Kadıköy, D-100 Karayolu Uzunçayır mevkiinde saat 09.00 sıralarında yolda giden cipten dumanlar yükseldi. Sürücüsü inerken, cip alev aldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Cip, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yaşanan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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