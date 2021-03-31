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İstanbul'da rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul'da ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak iddiasıyla düzenlenen operasyonda aralarında 17 kamu görevlisinin de bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince , 'İhaleye fesat karıştırma', 'Rüşvet', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' iddiasıyla düzenlenen operasyonda, icra müdürü, icra müdür yardımcılarının olduğu 17 kamu görevlisinin de arasında yer aldığı 29 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Etiketler istanbul rüşvet operasyon gözaltı
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