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İstanbul'da şafak baskını! Gözaltılar var

İstanbul'da şafak baskını! Gözaltılar var

İstanbul'un Kağıthane, Beyoğlu, Sarıyer ve Bayrampaşa ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Kağıthane, Beyoğlu, Sarıyer ve Bayrampaşa ilçelerinde daha önceden belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Şafak vakti yapılan baskılarda adresler didik didik arandı.

Operasyon kapsamında 20 şüpheli gözaltına alınırken arama yapılan adreslerden birinde 1 kilo kokain, tabanca, uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ve telefon ele geçirildi.

Etiketler istanbul kağıthane sarıyer beyoğlu bayrampaşa gözaltı uyuşturucu polis
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