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İstanbul'da ''Saray'a değil, eğitime bütçe'' eylemi

İstanbul'da ''Saray'a değil, eğitime bütçe'' eylemi

Halkın Kurtuluş Partisi, İstanbul’da okul masraflarının artmasını ve okul malzemelerine gelen fahiş zamları protesto etti.

Kadıköy İskele Meydanı’nda bir araya gelen HKP üyeleri, üzerinde öğrencilerin okul açılırken ailelerin yapacakları harcama kalemlerinin resmi olan “Ders değil, dert zili çalıyor! Eğitim asgari ücrete sığmıyor!” yazılı pankart ve “Parasız, eşit, laik, bilimsel eğitim istiyoruz”, “Hak verilmez alınır, yoksa fakir kalınır” yazılı dövizler taşıdı. 

HKP üyelerine adına basın açıklamasını HKP Merkezi Kadın Çocuk Komitesi Üyesi Semra Kalkan gerçekleştirdi. 

“Okullar açılıyor, çocuklarımız okulun ilk günü heyecanını yaşayacaklar. Gençlerimiz uçabilecek güç bulabileceklerse farklı şehirlere kanat açacaklar. Ama ne yazık ki, eğitim masrafları daha şimdiden kafamıza bir balyoz gibi inmeye başladı. Nasıl inmesin?” diyen Kalkan sözlerine şöyle devam etti:

“Okul masrafları cep yakıyor, can yakıyor. Çocuklarımızı okula yazdırırken bağış adı altında kayıt parası lazım. Çocuklarımıza kıyafet, ayakkabı, okul araç gereçleri, kırtasiye malzemeleri lazım. Çocuklarımıza okula gidecek yol parası, servis parası lazım. Çocuklarımızın beslenme çantalarının dolması lazım. Çocuklarımıza okul harçlığı lazım. İşte daha şimdiden bu eğitim masrafları bizleri kara kara düşündürmeye başladı.” 

 

Etiketler halkın kurtuluş partisi hkp kadıköy eylem protesto
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