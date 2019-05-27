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  3. 27 Mayıs 2019 18:28

İstanbul'da şoke eden kare ! Önce kolaçan etti...

İstanbul'un Avcılar ilçesi, Tahtakale Mahallesi'nde bir kişi, parktaki çit ve tel örgüleri çalmak istedi. Çevrede oturanlar polise haber verdi. Polisler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul'da şoke eden kare ! Önce kolaçan etti...
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Avcılar’daki Tahtakale Mahallesi’nde bulunan parktaki çit ve tel örgüler, gündüz saatlerinde çalınmak istendi. Çevrede oturanların ihbarı üzerine iki şüpheli yakalandı.

Tahtakale Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi’nde bulunan Cumhuriyet Parkı'ndaki çit ve metal tel örgülerin gündüz saatlerinde tek tek sökülerek yolun karşı tarafına taşındığını görenler polisi aradı.

İdari yönden Avcılar’a bağlı olmasına rağmen güvenlik açısından Başakşehir Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan mahalleye kısa sürede polis ekibi gönderildi.

Gönderilen ekipler, iki şüpheliyi suçüstü yakaladı.

DHA

tel , örgü , çift , polis
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