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İstanbul'da toplu taşımaya ''kar'' düzenlemesi

İstanbul'da toplu taşımaya ''kar'' düzenlemesi

İstabul'un birçok ilçesinde başlayan kar kar yağışı nedeniyle 13 Mart Pazar gününe kadar metro, füniküler ve tramvay hatlarında bazı seferler saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden, 13 Mart Pazar gününe kadar M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

Etiketler istanbul toplu taşıma toplu ulaşım düzenleme metro tramvay otobüs
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