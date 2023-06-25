İstanbul’da tramvay raydan çıktı
Kabataş-Bağcılar T1 Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvay duraktan yolcu aldıktan sonra raydan çıktı.
T1 Tramvay Hattı’nda sefer yapan tramvay Bağcılar’da yolcu aldıktan sonra Kabataş istikametine hareket etti.
Durağın çıkışında makasların bulunduğu kısma gelen tramvay, bilinmeyen nedenle raydan çıktı.
Vatman, kapıları açarak yolcuları tahliye etti.
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