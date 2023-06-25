  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul’da tramvay raydan çıktı

İstanbul’da tramvay raydan çıktı

İstanbul’da tramvay raydan çıktı
Güncelleme:

Kabataş-Bağcılar T1 Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvay duraktan yolcu aldıktan sonra raydan çıktı.

T1 Tramvay Hattı’nda sefer yapan tramvay Bağcılar’da yolcu aldıktan sonra Kabataş istikametine hareket etti.

Durağın çıkışında makasların bulunduğu kısma gelen tramvay, bilinmeyen nedenle raydan çıktı.

 Vatman, kapıları açarak yolcuları tahliye etti.

Etiketler istanbul tramvay ray
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbullular dikkat: Bayram trafiği sürüyor
Asgari ücret sonrası kötü haber: Aidatlara zam yolda
Asgari ücret zammı sonrası özel sektörde maaşlara zam beklentisi
Erdoğan depremzede öğrenciler için müjdeyi duyurdu
Putin'den darbe girişimi sonrası ilk açıklama
1 günlük isyan Rusya'yı karıştırdı! İte Putin'i bekleyen süreç
Denizaltı Titan aranırken açılan skandal iş ilanı ortaya çıktı
Uzman isimden Titan denizaltı ile ilgili açıklama: Neden patladı?
Tatile gidemeyenler oraya akın ediyor: Plaj ücretleri belli oldu
Araç sahipleri dikkat: LPG'ye zam geliyor