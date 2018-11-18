İstanbul'da ünlü fast food restoranında iğrenç olay !

İstanbul Büyükçekmece'de 29 Haziran 2017'de altı aylık hamile olan Aylin Ulu, eşi Aydın Ulu ile birlikte hamburger yemek için ünlü bir fast food zincirinin restoranına gitti.

HAMBURGERİN YARISINA GELİNCE FARK ETTİ

Siparişlerini alan Ulu çifti başına geleceklerden habersiz hamburgerini yemeye başladı. 6 aylık hamile olan Aylin Ulu hamburgerinin yarısına gelmişken yiyeceğinin içinde bir şey fark etti. Yediği hamburgerin içinde hamburgerin etinin içine gömülü kurtçuğu görünce şaşkına dönen genç kadın soluğu eşinin yardımıyla lavaboda aldı. 6 aylık hamile olan Aylin Ulu uzun süre kendine gelemedi. Olayın şokunu atlatan çift Alo 174 Gıda hattını ve İl Sağlık Müdürlüğü'nü arayarak ihbarda bulundu.

KURT ÇIKTI TEPKİSİNE ‘MAİL ATTIM’ YANITI

Yaşadıkları olayı restoran yetkilisine de bildiren çiftin iddiasına göre, yetkililer durumu genel merkeze mail atarak bildirdiklerini söylediler.

HAMBURGERLE BİRLİKTE AYRILDILAR

Sözcü gazetesinden Şeyma Ulusoy'un haberine göre, şube çalışanları ise kurtçuk çıkan hamburgeri almak isteyince çalışanlar ve Aylin Ulu'nun eşi Aydın Ulu arasında sözlü tartışma yaşandı. Aydın Ulu'nun restoran yetkililerinden tutanak tutmalarını isteğini ise kabul etmeyen yetkili kişi diğer müşterilerin rahatsız olmaması için restorandan çıkmalarını istedi. Talihsiz karı koca çözüm bulamayacaklarını anlayınca tek taraflı olarak tutanağı imzaladıktan sonra hamburgeri yanlarına alarak ayrıldılar.



“HİJYENİK KOŞULLARA UYGUN”

Aylin Ulu’nun Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunması üzerine savcılık ‘Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti’ suçundan soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma ile Büyükçekmece İlçe Gıda ve Tarım Hayvancılık Müdürlüğü ünlü hamburger şubesinde denetleme yaptı. Yapılan denetleme sonunda söz konusu şirketin asgari teknik ve hijyenik koşullara uygun olduğu ve gıda ürünlerinden alınan numunelerde yabancı madde içermediği tespit edildi. Savcılık da bu rapor doğrultusunda başlatılan soruşturmaya takipsizlik verdi.

“AVUKAT: TİKSİNTİDEN DOLAYI ÇOCUĞU DÜŞÜRME TEHLİKESİ YAŞADI”

Aylin Ulu ‘sofrada huzurum kalmadı’ diyerek avukatı Ferat Boğatekin aralığı ile Bakırköy Tüketici Mahkemesi'ne de 30 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Avukat Boğatekin mahkemeye sunduğu dilekçesinde “Müvekkil olayın ilk günlerinde yoğun istifra ve gıdaya karşı gelişen tiksintiden dolayı hamileliğin kritik eşinde olmasından kaynaklı çocuğunu düşürme tehlikesi yaşamıştır. Olay müvekkilimin hayatında büyük olumsuzluklar oluşturarak beslenme alışkanlıklarını değiştirmiştir. Yaşadığı bu olay üzerine günlerce mide bulantıları geçirmiş ve bunun sonucunda günlerce hiçbir şey yiyememiş ve yediklerini de iştira etmiştir. Altı aylık hamile olmasından kaynaklı olarak da alması gereken gıdayı alamamış ve bu durum ile ilgili psikolojik olarak tedavi görmektedir. Son olarak yapılan doktor tedavisinde müvekkilin protein ve vitamin alımının yetersiz olduğu görülmüş olup ilaç tedavisine başlanmıştır” ifadelerine yer verdi.



Ünlü fast food zinciri ise davanın reddini mahkemeye sundukları dilekçede talep etti. Mahkeme ise ilk duruşmada tarafların varsa tanıklarının temin edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

“EKMEĞİ BİLE DİDİKLEYEREK YİYORUM”

Aylin Ulu olayın üzerinden bir buçuk yıl geçmesine rağmen hâlâ rahat bir şekilde yemek yiyemediğini belirtti. Ulu “Hamileliğimin en kritik döneminde böyle bir olayla karşı karşıya kaldım. Bebeğime zarar gelecek diye çok endişe ettim. Hayatım kabusa döndü. Doğumumu bile etkiledi. Stresten dolayı erken doğum riskim arttı ve çalışma hayatıma son vermek zorunda kalarak evde doğuma kadar evde istirahat etmek zorunda kaldım. Üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen ekmeyi bile didikleyerek yiyorum. Belki içinden bir şey çıkar diye” şeklinde konuştu.

Aydın Ulu da “Biz bir özür bekledik. Bir özür bile dilenmedi. İnsan sağlığı ile oynanması kabul edilemez.” yorumunda bulundu.