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İstanbul'da yağmur trafiği felç etti

İstanbul'da yağmur trafiği felç etti
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İstanbul'da etkili olan yağmurla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

İstanbul'da etkili olan sağanak, trafikte yoğunluğa neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, Anadolu Yakası'ndaki trafik yoğunluğu mesai saatinin bitimine saatler kala yüzde 76'ya yükselirken Avrupa Yakası'nda ise yüzde 80'e çıktı.

YOĞUNLUK YÜZDE 80'E YÜKSELDİ

Genel trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak kaydedildi.

Özellikle D-100 kara yolu, TEM Otoyolu, ana arterler ve caddeler yoğunluğun en fazla görüldüğü noktalar oldu.

Toplu taşımayı tercih eden İstanbullular ise otobüs, metro, metrobüs ve tramvay duraklarında yoğun kalabalık oluşturuyor.

Etiketler istanbul yağmur trafik
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