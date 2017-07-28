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  3. 28 Temmuz 2017 14:34

İstanbul'daki afetin simgesi olan simitçi konuştu

İstanbul'da hayatı felç eden afette en dikkat çeken görüntü Taksim'den geldi.

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İstanbul'da 9 günde 2. afet ! 20 dakika yağış yetti İstanbul'da 9 günde 2. afet ! 20 dakika yağış yetti

İstanbul'da şiddetli dolu yağışı ve fırtına hayatını olumsuz etkiledi. Kentin dört bir yanından afet manzarları geldi. Ama biri vardı ki ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı ve fırtınaya rağmen ekmek teknesini elinden bırakmadı. İşte o simitçi...

Simitçi Ali moraran kollarını gösterdi, "Tezgahı koruyordum uçmaması için, camların kırılmaması için tuttum. Vücudum çok acıyordu her tarafım acıyordu ama yapacak bir şey yok. Sonuçta ekmek kazanıyorum ben buradan. Tutmam lazımdı, bir yere kadar tuttum sonra kaçmak zorunda kaldım. Tezgah kırıldı şemsiye uçtu. Rüzgara karşı durmak çok zor. Daha önce böyle bir şey yaşmadım. Ama korumam lazım, ekmeğim peşindeyim.Simitler dün hep ıslandı, 150 tane. Bir daha olursa dayanamam, çok acı çektim. Sırtıma yaslanamıyorum. Uyuyamadım vallahi gece" dedi.

'SAVAŞTAN KAÇIP GELDİM'

Ali 3 yıl önce Suriye'deki savaştan kaçarak geldiğini, 2 yıldır Taksim'de simit sattığını söyledi.

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