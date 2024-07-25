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İstanbullu taksiciler zammı yine beğenmedi, Aksu açık açık tehdit etti

İstanbullu taksiciler zammı yine beğenmedi, Aksu açık açık tehdit etti
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İstanbul'da UKOME toplantısından taksi ücretlerine çıkan zam kararı sonrasında İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu "kontak kapatırız" diyerek tehdit etti.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) temmuz ayı toplantısından toplu taşıma ücretlerine zam kararı çıktı. İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 ila yüzde 20 oranında değişen oranlarda zam yansıtıldı.

Böylece; 17,70 lira olan tam basım ücreti 20 liraya çıkarken öğrencilerin bir basım ücreti ise yüzde 20 zam oranıyla 10 liradan 12 liraya çıktı. Öğrenci aylık abonman ücretinin ise; 250 TL’den 282,5 liraya çıkarılmasına karar verildi.

Taksi ücretlerinde de değişikliğe gidildi. Taksi indi-bindi ücreti 100 lira olurken, taksi açılış ücreti 30 liraya çıktı.

CNBC-e'nin aktardığı habere göre, zam oranının daha da arttırılması için teklifin yeniden alt komisyona gideceği kaydetti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise zam oranlarına tepki gösterdi.

Eyüp Aksu, “Esnafı hiçe sayan teklifi kabul etmiyoruz. Bu maliyetlerle kontak kapatırız” dedi.

Taksicilerin yüzde 30 zam istediği, İBB'nin teklifini yüzde 19'a yükselttiği öğrenildi. Müzakerelerin sonuç vermemesi sebebiyle ilk oran olan yüzde 13 UKOME oylamasında kabul edildiği belirtildi.

Etiketler Eyüp Aksu istanbul taksiciler esnaf odası zam zammı beğenmedi kontak kapatırız
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