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  3. 20 Eylül 2019 22:24

İstanbullular dikkat! Pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu işbirliği, Türkiye Belediyeler Birliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonuyla düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftasının son günü 22 Eylül Dünya Otomobilsizlik Günü’nde İstanbul'da Beykoz sahil yolu trafiğe kapalı olacak.

İstanbullular dikkat! Pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak
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Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu himayelerinde, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu işbirliği, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonuyla düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftasının son günü 22 Eylül Dünya Otomobilsizlik Günü’nde Beykoz sahil yolu Şişecam Fabrikası trafik ışıklarından Yalıköy’e kadar 10.00-13.00 saatleri arası toplu ulaşım hariç trafiğe kapalı olacak.

UKOME kararıyla ve Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kapatılacak olan güzergah şu şekilde:
Saip Molla Caddesi Paşabahçe Cam Fabrikası trafik ışıklarından başlayarak,

Kelle İbrahim Caddesi,

Fevzi Paşa Caddesi,

Ahmet Mithat Caddesi,

Çayır Caddesi Doğu Kapısı Caddesi yol ayrımına kadar 10.00-13.00 arası toplu ulaşım hariç trafiğe kapalı olacak.

Sürücülerin bu saatler arasında gecikme yaşamamaları için alternatif güzergahları tercih etmeleri önerilmektedir.

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