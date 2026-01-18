İstanbul'un alarm veren barajlarına kar ve yağmur dopingi!

İstanbul'da etkili olan yağışlar barajlara ilaç gibi geldi. Son bir haftada barajlardaki su seviyesi yüzde 4'ten fazla yükseldi.

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağmur ve kar yağışıyla birlikte barajların doluluk oranındaki yükseliş devam ediyor. İSKİ'nin verilerine göre, 18 Ocak 2026 itibariyle megakentin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı yüzde 24,16 olarak ölçüldü. Son bir haftada barajlardaki su seviyesi yaklaşık yüzde 4 yükselmiş oldu. İşte barajlardaki güncel su seviyeleri: Ömerli Barajı: %32,3

Darlık Barajı: %39,56

Elmalı Barajı: %72,42

Terkos Barajı: %16,31

Alibey Barajı: %18,94

Büyükçekmece Barajı: %17,67

Sazlıdere Barajı: %14,82

Istrancalar: %33,84

Kazandere Barajı: %7,86

Pabuçdere Barajı: %7,3 Haber3.com Haber Merkezi