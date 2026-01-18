Teröristbaşı Öcalan'dan Suriye üzerinden ''süreç'' mesajı

DEM Parti İmralı heyeti, bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile görüştü. Teröristbaşı Öcalan'ın Suriye'de artan gerilimle ilgili olarak, ''Barış ve Demokratik Toplum Sürecini baltalama girişimi'' dediği belirtildi.

DEM Parti İmralı heyetinden yapılan açıklamada, dün İmralı'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yaklaşık iki buçuk saat süren bir görüşme yapıldığı ifade edilerek, "Öcalan Barış ve Demokratik Toplum Sürecine bağlı olduğunu ve 27 Şubat perspektifinin geçerliliğini koruduğunu ifade etti. Bu çerçevede gerekli adımların atılarak, sürecin ilerletilmesinin önemine bir kez daha vurgu yaptı" denildi.

Görüşmenin ana gündeminin Suriye'de yaşanan gelişmeler olduğu, Öcalan'ın çatışmalar ve artan gerilim nedeniyle son derece endişeli olduğu belirtilen açıklamada, Öcalan'ın durumu "Barış ve Demokratik Toplum Sürecini baltalama girişimi" olarak değerlendirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Suriye'deki tüm sorunların ancak diyalog, müzakere ve ortak akılla çözülebileceğini ve çözülmesi gerektiğini ısrarla vurguladı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamı şu şekilde:

"Kendisi de bu sorunun konuşularak çatışma zemininden çıkarılması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi. Bu konuda tüm aktörlerin ve tarafların üzerlerine düşen pozitif rolü oynamalarına ve özenle sorumlu davranmalarına dair çağrısını yineledi."

SDG'ye yönelik operasyon

Suriye ordusu 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısında yer alan terör örgütü SDG işgalindeki bölgeleri "kapalı askeri bölge" olarak ilan etmiş, bölgedeki tüm silahlı gruplara Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu. Kapalı askeri bölgeler arasında Fırat Nehri'nin batı kıyısındaki Deir Hafer ve Meskene de yer alıyordu.

Suriye ordusu son olarak Meskene, Dibsi Afnan ve Deyr Hafir’den sonra Rakka iline bağlı Tabka ilçesinde de konrolü sağladı.

Ordu, geçtiğimiz hafta ise Halep'te gerçekleştirdiği operasyonlarda Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerini terör örgütü SDG'den temizlemişti.

İHA