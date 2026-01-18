  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Teröristbaşı Öcalan'dan Suriye üzerinden ''süreç'' mesajı

Teröristbaşı Öcalan'dan Suriye üzerinden ''süreç'' mesajı

Teröristbaşı Öcalan'dan Suriye üzerinden ''süreç'' mesajı
Güncelleme:

DEM Parti İmralı heyeti, bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile görüştü. Teröristbaşı Öcalan'ın Suriye'de artan gerilimle ilgili olarak, ''Barış ve Demokratik Toplum Sürecini baltalama girişimi'' dediği belirtildi.

DEM Parti İmralı heyetinden yapılan açıklamada, dün İmralı'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yaklaşık iki buçuk saat süren bir görüşme yapıldığı ifade edilerek, "Öcalan Barış ve Demokratik Toplum Sürecine bağlı olduğunu ve 27 Şubat perspektifinin geçerliliğini koruduğunu ifade etti. Bu çerçevede gerekli adımların atılarak, sürecin ilerletilmesinin önemine bir kez daha vurgu yaptı" denildi.

Görüşmenin ana gündeminin Suriye'de yaşanan gelişmeler olduğu, Öcalan'ın çatışmalar ve artan gerilim nedeniyle son derece endişeli olduğu belirtilen açıklamada, Öcalan'ın durumu "Barış ve Demokratik Toplum Sürecini baltalama girişimi" olarak değerlendirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Suriye'deki tüm sorunların ancak diyalog, müzakere ve ortak akılla çözülebileceğini ve çözülmesi gerektiğini ısrarla vurguladı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamı şu şekilde:
"Kendisi de bu sorunun konuşularak çatışma zemininden çıkarılması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi. Bu konuda tüm aktörlerin ve tarafların üzerlerine düşen pozitif rolü oynamalarına ve özenle sorumlu davranmalarına dair çağrısını yineledi."

 

SDG'ye yönelik operasyon

Suriye ordusu 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısında yer alan terör örgütü SDG işgalindeki bölgeleri "kapalı askeri bölge" olarak ilan etmiş, bölgedeki tüm silahlı gruplara Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu. Kapalı askeri bölgeler arasında Fırat Nehri'nin batı kıyısındaki Deir Hafer ve Meskene de yer alıyordu.

Suriye ordusu son olarak Meskene, Dibsi Afnan ve Deyr Hafir’den sonra Rakka iline bağlı Tabka ilçesinde de konrolü sağladı.

Ordu, geçtiğimiz hafta ise Halep'te gerçekleştirdiği operasyonlarda Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerini terör örgütü SDG'den temizlemişti.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den çok konuşulacak ifadeler
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den çok konuşulacak ifadeler
İstanbul'daki kalaşnikoflu infazda filmleri aratmayan ayrıntı
İstanbul'daki kalaşnikoflu infazda filmleri aratmayan ayrıntı
6,5 ay boyunca teşhis konulamayan genç kız hayatını kaybetti; korkunç bir iddia ortaya atıldı!
6,5 ay boyunca teşhis konulamayan genç kız hayatını kaybetti; korkunç bir iddia ortaya atıldı!
Türkiye'nin tesadüfen keşfedilen gizemli noktasına ziyaretçi akını
Türkiye'nin tesadüfen keşfedilen gizemli noktasına ziyaretçi akını
Hava durumu yine şaşırtacak: Önce dondurucu soğuklar ve kar, ardından da bahar havası...
Hava durumu yine şaşırtacak: Önce dondurucu soğuklar ve kar, ardından da bahar havası...
Yürekleri yakan kaza... İlk kazadan kurtuldular, ikincisinde öldüler!
Yürekleri yakan kaza... İlk kazadan kurtuldular, ikincisinde öldüler!
Güzel oyuncudan hayranlarını üzen haber: Yıllardır mücadele ettiği hastalığı ilk kez açıkladı
Güzel oyuncudan hayranlarını üzen haber: Yıllardır mücadele ettiği hastalığı ilk kez açıkladı
Oto tamirhanesinde sır ölüm: 2 arkadaş ölü olarak bulundu
Oto tamirhanesinde sır ölüm: 2 arkadaş ölü olarak bulundu
Etiketler Suriye abdullah öcalan dem parti imralı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'daki kalaşnikoflu infazda filmleri aratmayan ayrıntı İstanbul'daki kalaşnikoflu infazda filmleri aratmayan ayrıntı Trump yine vergi silahını çekti: Sekiz Avrupa ülkesine ''Grönland'' şoku! Trump yine vergi silahını çekti: Sekiz Avrupa ülkesine ''Grönland'' şoku! Suriye ordusu bir bölgede daha kontrolü sağladı! Suriye ordusu bir bölgede daha kontrolü sağladı! Meteoroloji'den dondurucu soğuk ve kar yağışı alarmı! Meteoroloji'den dondurucu soğuk ve kar yağışı alarmı! İstanbul'da kar yağışı bastırdı; sokaklar beyaz örtüyle kaplandı İstanbul'da kar yağışı bastırdı; sokaklar beyaz örtüyle kaplandı Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli Buz gibi havada kaynar su testi yapan esnaf hayatının şokunu yaşadı Buz gibi havada kaynar su testi yapan esnaf hayatının şokunu yaşadı Mağazada güle oynaya iç çamaşırı hırsızlığı kamerada! Mağazada güle oynaya iç çamaşırı hırsızlığı kamerada! Türkiye'nin konuştuğu cinayet sonrası skandal paylaşımlar: Gözaltılar var! Türkiye'nin konuştuğu cinayet sonrası skandal paylaşımlar: Gözaltılar var! İstanbul'un alarm veren barajlarına kar ve yağmur dopingi! İstanbul'un alarm veren barajlarına kar ve yağmur dopingi!
Bir şehir buz kesti, her şey dondu! Yakutistan'ı aratmayan görüntüler Bir şehir buz kesti, her şey dondu! Yakutistan'ı aratmayan görüntüler Radardan kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı: İşte ilk görüntüler Radardan kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı: İşte ilk görüntüler Milyonlarca emekli ve sürücüyü ilgilendiren düzenlemeler bu hafta Meclis'te Milyonlarca emekli ve sürücüyü ilgilendiren düzenlemeler bu hafta Meclis'te Kendisinden haber alınamayan uzman çavuş ölü bulundu Kendisinden haber alınamayan uzman çavuş ölü bulundu Dondurucu soğuk bile onları durdurumadı: İndirime hücum! Dondurucu soğuk bile onları durdurumadı: İndirime hücum! 500 bin konut projesinde il il kura çekim tarihleri açıklandı 500 bin konut projesinde il il kura çekim tarihleri açıklandı Atlantik'teki uyuşturucu operasyonu Türkiye'ye uzandı: 6 ilde, 7 gözaltı Atlantik'teki uyuşturucu operasyonu Türkiye'ye uzandı: 6 ilde, 7 gözaltı İran'daki ekonomik kriz protestolarında korkunç bilanço İran'daki ekonomik kriz protestolarında korkunç bilanço MHRS tuzağına dikkat! Dolandırıcılardan şeytanın aklına gelmeyecek bir yöntem daha MHRS tuzağına dikkat! Dolandırıcılardan şeytanın aklına gelmeyecek bir yöntem daha