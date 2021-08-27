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İşte Erdoğan'ın Saray Bosna'da açacağı cami

İşte Erdoğan'ın Saray Bosna'da açacağı cami

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ'ı ziyaret edecek. Ziyaret sırasında restorasyonu biten Başçarşı Camii’nin resmi açılışı gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in Kovaçi şehitliğindeki kabristanını ziyaret edecek. Erdoğan'ın sonraki durağı ise Saraybosna'nın kalbinde yer alan Başçarşı Camii olacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir restorasyondan geçirilen caminin ertelenen resmi açılışı gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı için Saraybosna'da resmi karşılama töreni düzenlenecek. Başkanlık Sarayındaki törenin ardından konsey üyeleriyle baş başa görüşmeye geçilecek.

Görüşmede, temeli 9 Ekim 2019'da atılan, Barış Yolu Projesi olarak da anılan Saraybosna Belgrad Otoyolu'nun Bosna Hersek boyutunun hızlandırılması için atılacak adımlar masada olacak.

İki ülke arasında ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılması ve Balkanlar’da yaşayan soydaşların sorunları da ele alınacak.

Geceyi Saraybosna'da geçirecek Erdoğan, ertesi gün temaslarına Karadağ'ın başkenti Podgorica'da devam edecek.

Etiketler recep tayyip erdoğan cami cami açılışı saray bosna
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