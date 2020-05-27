İşte yeni Türkiye: Çcouk sahibi olmak artık lüks!

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gaye Taşçıer, “Çocuk Sahibi Olmak Lüks Oldu” başlıklı bir rapor hazırlayarak bebek ürünlerinin son bir yıl içindeki fiyat artışlarını inceledi. Temel ürünler üzerinden yaptığı karşılaştırmalarda ortaya çıkan artışlar şöyle saptandı:

- Bebek bezi: Çeşitli markalarda yapılan karşılaştırmaya göre ortalama artış yüzde 23.6.

- Devam sütü: Bebeklerin gelişimi için 0-6 ay arası kullanılan bebek sütü ve genellikle 18 ay sonrası kullanılan devam sütleri ortalama yüzde 25.9 oranında arttı.

- Mama: Yaşanan artış yüzde 24.3 oranında. En çok tercih edilen bir markanın marketteki 120 gramlık meyve püreli mamasının fiyatı yüzde 32 arttı.

- Bakım ürünleri: En çok satan 500 mililitre bebek şampuanının fiyatı yüzde 33.6 arttı. Kremlerde yüzde 20.5’lik bir artış yaşandı. Burun temizleyicilerdeki artış ise yüzde 37.1 oldu.

Taşcıer, “Her şeye zam gelirken, çalışanların maaşları aynı ölçüde artmamakta, işsizler ordusu da her geçen gün büyümektedir. Çocuk sahibi olmak da adeta lüks haline gelmektedir” dedi.



