İstinaftan ''Arınç'ın damadı'' için karar

Bülent Arınç'ın damadı Dr. Ekrem Yeter’e, 'silahlı terör örgütü (FETÖ/PDY) üyeliği' suçundan yargılandığı davada verilen beraat kararı, Ankara Bölge Adliyesi (İstinaf) tarafından hukuka uygun bulundu.

Dr. Ekrem Yeter, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edildi.

Yeter hakkında, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Yargılama aşamasında yaptığı savunmada suçlamaları kabul etmeyen sanık Yeter, 17-25 Aralık öncesi dini duygularla bu yapıyla irtibatı bulunduğunu; ancak o tarihten sonra milletin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer aldığını ifade etti.

FETÖ’nün darbe girişimine karşı sosyal medyada paylaşımlarda bulunduğunu belirten Yeter, “Benim bu yapıyla hiçbir şekilde ilişkim olmamıştır. Dosyaya sunduğum sosyal medya paylaşımları da bunu kanıtlamaktadır. Vatanını, milletini ve bayrağını seven biriyim, beraatımı talep ediyorum” dedi. Mahkeme heyeti, 17 Ekim 2019’daki karar duruşmasında sanık Yeter'in delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.

İSTİNAF, KARARI ONADI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanığın cezalandırılması talebiyle, Yeter’in avukatı Selçuk Nuray da delil yetersizliğinden değil, müvekkilinin tüm suçlamalardan suçsuz bulunması yönüyle beraat kararını istinaf etti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22’nci Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı.

Ceza Dairesi, “Yapılan yargılamaya, dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, tartışılan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, verilen hükümde bir isabetsizlik bulunmadığından, Cumhuriyet Savcısı ve sanık avukatının istinaf talepleri yerinde görülmemiştir” diyerek, kararı hukuka uygun buldu.

Ceza Dairesi, kararın Yargıtay yönünden temyiz yolunun açık olduğunu da belirtti. (DHA)