İthal muzlara virüs mü enjekte edildi ?

Sosyal medyada yayınlanan bir video bir anda yayılınca büyük paniğe yol açtı. Videoda ithal muzlara HIV (AIDS) virüsü enjekte edildiği ve ürünlerin Türkiye'de bu şekilde satışa sunulduğu iddia edildi.

İddialarla ilgili uzmanlar 'mümkün değil' açıklamalarını yapsa da özellikle son günlerde tartışmalar yeniden alevlendi.

Tartışmalarla ilgili bir yorum da gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi. Altaylı Habertürk'teki bugünkü yazısında çok sert bir tepki göstererek "Dünün saçmalıklarından biri de, sosyal medya üzerinden yayılan bir 'Aptal uyarısıydı.' 'Muz yemeyin, Afrika’dan gelen muzlarda HIV var.' Yani muz yerseniz AIDS olursunuz zırvalığı" ifadelerini kullandı.