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İYİ Parti'de TBMM grup yönetimi belli oldu!

İYİ Parti'de TBMM grup yönetimi belli oldu!
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TBMM'de 28. yasama dönemi başlarken İYİ Parti'nin grup yönetimi de belli oldu.

Seçimlerin ardından gözlerin çevrildiği Meclis'in yeni döneminde İYİ Parti'nin grup yönetim kadrosu belli oldu.

İYİ Parti'nin TBMM Grup Başkanı Koray Aydın oldu.

Öte yandan Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta ise partide yeniden grup başkanvekili olarak seçildi.

"KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI"
Erhan Usta, yeni grup yönetimiyle ilgili gazetecilere yaptığı değerlendirmesinde "Toplantımızı yaptık. Grup Başkanlığımıza Sayın Koray Aydın seçilmiştir. Grup yönetimlerimizi oluşturduk. Kararlarımız son derece güzel oldu. Oy birliğiyle alınmış kararlardır" diye konuştu.

Etiketler iyi parti TBMM grup Koray Aydın
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