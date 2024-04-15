İYİ Parti'den YSK'ya ikinci Ordu başvurusu

İYİ Parti, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine yönelik YSK'ya bir kez daha başvuruda bulundu.

İYİ Parti, Ordu'da seçimin yenilenmesine yönelik YSK'ya ikinci kez başvuruda bulundu. İYİ Parti YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik ikinci bir dilekçeyle YSK'ya başvurduklarını ve "tam kanunsuzluk" nedeniyle seçimin yenilenmesini talep ettiklerini kaydetti. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'nin adayı Hilmi Güler yüzde 40.06 oy alırken, İYİ Parti adayı Enver Yılmaz yüzde 36.52 ile ikinci olmuştu. AA