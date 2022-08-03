İYİ Parti'li Bahadır Erdem'den KPSS iddiaları için suç duyurusunda bulundu

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, KPSS skandalı ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

KPSS'de yaşanan soru skandalı gündeme bomba gibi düşerken İYİ Parti de konuyla ilgili harekete geçti. İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, KPSS skandalı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Erdem'in konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

AK Parti iktidarının beceriksizliği ve art niyetli yönetimi sonucu Türkiye’yi ve milletimizi her konuda kaosa sürüklediği gerçeği, dün yaşanan KPSS skandalı ile maalesef bir kez daha ortaya çıkmış ve infial yaratmıştır.

Milyonlarca gencimizin devlet bünyesinde iş sahibi olmak için kurduğu hayaller ve verdiği emekler henüz kim olduğu belli olmayan karanlık eller tarafından hiç edilmiştir.

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, bu skandalın tüm faillerini ortaya çıkarmak, gençlerimizin emeklerini kimlerin, hangi amaçla çaldığını milletimizin huzuruna sunmak ve cezalandırılmalarını sağlamak için Genel Başkanımız SN. Meral Akşener’in liderliğinde İYİ Parti olarak sonunda kadar konunun takipçisi olacağız.

AK Parti ve ona bağlı kadrolar, sebep oldukları bu rezilliği ne yaparlarsa yapsınlar örtemeyecek, sümenaltı edemeyecekler!

Ayrıca göz ardı edilmemesi gereken bir husus var ki, o da bu skandal sadece KPSS sınavı ile sınırlandırılamaz. Bu olay ile ÖSYM’nin bünyesinde yapılan tüm sınavlar şaibeli hale gelmiştir.

Geçmişte ÖSYM’nin organize ettiği sınavlarda terör örgütü FETÖ’nün nasıl operasyonlar yaptığı, kendi kadrolarını devlete yerleştirmek için milyonlarca gencimizin emeklerinin nasıl çaldığı ortaya çıkmış ve halen acı bir tecrübe olarak hafızalarımızda yer almaktadır.

Dolayısıyla bu olay sadece ÖSYM başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün görevden alınması ile kapatılamaz.

Öncelikle KPSS sınavı vakit kaybetmeden iptal edilmeli ve yeniden yapılmalı.

AK Parti iktidarı ise aşağıdaki soruları acilen ve açıkça yanıtlayarak milletimize hesap vermelidir!

1) KPSS sınavında yaşanan bu skandalı kim organize etti? İşin siyasi ayağı var mı?

2) Bu operasyonun amacı neydi, hangi cemaat veya yapının kadroları devlete yerleştirilmek isteniyor?

3) Soruların kimlere verildiği tespit edildi mi?

4) FETÖ’nün devletin içinde halen varlığı devam ediyor mu? Eğer öyle ise buna kimler izin veriyor?

Tüm bu sorulara ek olarak, AK Parti yönetimine sesleniyorum;

Yönetemiyorsunuz! Beceremiyorsunuz!

Koskoca Türkiye Cumhuriyeti ve milletini hak etmiyorsunuz!

Eğitimden, sağlığa, ekonomiden, dış politikaya kadar her konuda memleketi bataklığa sürüklediniz!

Eğer içinizde biraz olsun memleket sevgisi ve millete saygınız kaldıysa bırakın, gidin.

Seçimden korkmayın, sandığı getirin, milletin iradesine saygı duyun.

İYİ Parti olarak Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’in liderliğinde biz seçime hazırız.

Sizin yarattığınız tahribatı, kısa sürede çözeceğimize milletimize söz veriyoruz.

Az kaldı, AK Parti gidecek Türkiye kazanacak!

Prof.Dr. Bahadır Erdem

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı