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  3. 04 Aralık 2020 09:01

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ihale krizi

İzmir'de bulunan elektrik fabrikası 2018 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale ile 35 milyon liraya alındı. Ancak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı “İhaleye sadece özel şirketler katılabilir” gerekçesiyle ihaleyi iptal etti. Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ihale krizi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ihale krizi
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CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, fabrikanın sahibi olan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin raporu TBMM KİT Komisyonu'nda görüşülürken konuyu gündeme getirdi ve “Bu ihale neden iptal oldu? Büyükşehir Belediyesi o ihaleye katılamayacaksa niye ihaleye alındı? İzmir'de sosyal demokrat bir Belediye Başkanı olduğu için mi önüne takoz konuldu?” diye sordu.

ÖİB UYGUN BULMADIĞI İÇİN İPTAL EDİLDİ 

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Yılmazer ise “Bu ihale tarafımızca yapılmıştır. Daha sonra, şirketin hisse yapısı incelendiğinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı uygun bulmadığı için iptal edilmiştir” demekle yetindi.

 35 MİLYON LİRA...

Atila Sertel, fabrikanın havagazı fabrikası ile birlikte entegre edilerek, sosyal donatı alanının ranta değil, halka açılmış olacağına dikkat çekerek, “Fakat ihale onaylanmadı ve ‘Özelleştirmeye sadece özel şirketler katılabilir, kamu şirketleri katılamaz' denildi. Bu ihale neden iptal oldu? 35 milyonluk bedel mi düşük kaldı?” diye sordu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi , ihale , kriz
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