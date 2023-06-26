İzmir'de 3.6 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Buca ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, İzmir'in Buca ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 06.37'de gerçekleşen depremin derinliği ise 6.1 km olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 06.37'deki depremin derinliği 10,78 kilometre olarak ölçüldü.