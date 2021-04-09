İzmir'de askeri eğitim uçağı denize düştü!
İzmir'de bir savaş uçağı eğitim uçuşu surasında denize düştü. Foça açıklarında kırıma uğrayarak denize düşen uçaktaki 2 pilot sağ olarak kurtarıldı...
İzmir’de 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan KT-1 tipi uçak eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen arama kurtarma çalışmasıyla uçaktaki 2 pilot sağ olarak kurtarıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı" denildi.
İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 9, 2021
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