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İzmir'de suya dev zam

İzmir'de suya dev zam
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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı Mali Bütçe Taslağı'nda kurumun gelir ve giderleri kalem kalem açıklanırken İzmir'de su tarifelerine yüzde 30 zam yapılmasının planlandığı ortaya çıktı.

İZSU 2025 yılı Mali Bütçe Taslağı'nda kurumun gelir ve giderleri açıklandı. Açıklanan taslağa göre; su tarifelerine yapılacak zam oranı yüzde 30 olacak.

Zamlı tarifeninse 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Böylece; 0-4 metreküp suyun fiyatı 24,85'ten 32,31 TL'ye, 5-10 metreküp suyun fiyatı 48,04'ten 62,45 TL'ye, 11-20 metreküp suyun fiyatı 61,43'ten 79,86 TL'ye ve 21 metreküp üzeri suyun fiyatıysa 115,03'ten 149,54 TL'ye çıkmış olacak.

İZSU'nun Haziran ayı olağanüstü genel kurul oturumunda da suya yüzde 45 zam yapılmıştı.

Etiketler izmir suya zam su zammı
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