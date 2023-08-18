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Jahrein, CHP'nin Youtube kanalındaki o videoyu kaldırttı

Jahrein, CHP'nin Youtube kanalındaki o videoyu kaldırttı
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Sosyal medya fenomeni Jahrein, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile yaptığı röportajın Youtube'da yayınlanması üzerine CHP'ye telif ihtarı göndermişti. Söz konusu video, Youtube'dan kaldırıldı.

Sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç (Jahrein), son zamanlarda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu ile arasındaki gerginlikle gündemdeydi. Kılıçdaroğlu, yakın zamanda Jahrein’e birden fazla kez dava açmıştı.

Bunların ardından ise Jahrein’den bir açıklama gelmişti. Ünlü yayıncı, mayıs ayında Kılıçdaroğlu’yla Twitch’te gerçekleştirdiği röportajın CHP’nin YouTube hesabı üzerinden yayınlanması nedeniyle partiye telif ihtarında bulunmuştu. 

Şimdi ise bu nedenle videonun kaldırıldığı görüldü.

O RÖPORTAJ CHP YOUTUBE HESABINDAN KALDIRILDI
Jahrein, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda videonun CHP’nin hesabından kaldırıldığını ihtar cezası verildiğini açıkladı. 

Videoya girmeye çalışıldığında, “Bu video Ahmet Sonuç tarafından gerçekleştirilen bir telif hakkı hak talebi nedeniyle kullanılamıyor” ifadelerinin yer aldığı görüldü. 

"NEGATİF ETKİLEYECEK"
Ünlü yayıncı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP’nin resmi YouTube hesabına yaptığım ihtara istinaden Kılıçdaroğlu ile yaptığım 1 milyondan fazla izlenmeye sahip videoyu kanallarından kaldırttım ve ihtar cezası aldırttım YouTube üzerinde. Bu ayrıca kanallarının erişimini de negatif etkileyecek." 

 

Etiketler chp jahrein kemal kılıçdaroğlu ahmet sonuç
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