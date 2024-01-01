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Japonya'daki deprem sonrası Naci Görür'den dikkat çeken uyarı

Japonya'daki deprem sonrası Naci Görür'den dikkat çeken uyarı
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Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Japonya'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmadığını belirterek, ''Ülkemizde deprem dirençli kentler istiyoruz.'' çağrısında bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün 30 dakika içinde 4,4, 3,5 ve 4,5 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi. Bilim Akademisi Kurucu Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, söz konusu depremlerin ardından Bitlis/Zagros bindirme kuşağına dikkati çekti.

Görür, Bitlis, Adıyaman, Hakkari, Tunceli ve Bingöl bölgesi için uyarıda bulunarak "Deprem Dirençli Kentler" faaliyetlerinin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

JAPONYA'YI ÖRNEK GÖSTERDİ

Deprem uzmanı bugün Japonya'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremi işaret ederek çağrıda bulundu. Görür, "Bakın bugün Japonya’da 7’nin üzerinde deprem oldu bir kişi bile ölmedi" dedi.

Naci Görür'ün paylaşımı şöyle:

"Arkadaşlar, bugün daha önce yazdığım bazı tweetleri tekrar gönderdim. Bu tweetlerde Hakkari ve Bitlis/Zagros Bindirme kuşağına dikkati çekiyoruz. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Adıyaman-Hakkari arasında ve Tunceli ve Bingöl'de Deprem Dirençli Kentler faaliyetleri sürdürülmelidir. Depremden korkmamak depreme hazır olmakla mümkün. Bakın bugün Japonya’da 7’nin üzerinde deprem oldu 1 kişi bile ölmedi. Ülkemizde deprem dirençli kentler istiyoruz. Kampanyaya yazılarak, talep ederek katkı veriniz."

 

Japonya'da 7.6'lık depremden korkunç görüntülerJaponya'da 7.6'lık depremden korkunç görüntülerHaber

 

Etiketler naci görür japonya deprem
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