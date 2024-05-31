Kabolan 15 yaşındaki kız Dicle Nehri'nde aranıyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir kızın Dicle Nehri'nde kaybolduğu iddiasıyla arama çalışmaları başlatıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde İsmail Ebul-İz El-Cezeri asma köprüsü mevkiinde iddiaya göre 15 yaşlarında kız çocuğu kayboldu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, ,itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından su altı ve üstünde arama çalışmaları başlatıldı. Ekipler, çalışmalara ara verip yarın devam edeceği kaydedildi.