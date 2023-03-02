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Kaçak binalarını yıkan belediyenin binasını bastılar!

Kaçak binalarını yıkan belediyenin binasını bastılar!
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde imarsız araziye yapılan binaların yıkımına başlanırken, bina sahipleri belediyenin önüne gelerek olay çıkarttı.

Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Ancak Muğla'nın Bodrum ilçesinden yansıyan bir olay, tam da yaşanan depremlerin üstüne bu kadar da olmaz dedirtti.

Ortakent Kemer mevkiinde, iddiaya göre doğal karakteristiği korunması gereken alana kaçak ve ruhsatsız şekilde 6 blok, 12 dairelik inşaat çalışması başladı.

Yapılar mühürlendi
İhbarın ardından Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından bahse konu yapılarla ilgili mühürleme işlemi yapıldı.

Bir süre sonra mühür fekki yapılarak inşaata devam edildi. İnşaatlarla ilgili yıkım kararı çıkarken, inşaat sahibine yıkması için 30 gün süre verildi.

İnşaat sahibi yıkımı yapmadı: Belediye ekipleri işlem başlattı 
İnşaat sahibi yıkımı yapmayınca sabah saatlerinde Bodrum Belediyesi ekipleri yıkım işlemi başlattı.

Bunun üzerine bina sahibi olduklarını iddia eden 4 kişi, Bodrum Belediyesi binasına gelerek yetkililerle tartışmaya başladı.

Belediyeye gelerek olay çıkarttılar 

Tartışma sonrası şahıslarla güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. İhbarın ardından polis ekipleri de olay yerine sevk edildi.

4 kişiden 1’inin ambulansla sağlık kontrolüne götürüldüğü öğrenildi. Diğer 3 kişi de ifade işlemleri için karakola götürüldü.

Etiketler bina belediye kaçak yapı
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