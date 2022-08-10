Kaçak robot süpürge operasyonu: Piyasa değeri 45 milyon TL...

İstanbul'da düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmeye hazırlanan 3 TIR dolusu kaçak eşya ele geçirildi.

Son aylarda büyük rağbet gören ve satışları hızla artan robot süpürgeler, kaçakçıların iştahını kabarttı. Yurttan transit geçmesi gerekirken piyasaya sürülmeye hazırlanan robot süpürgeler olduğu ihbarını alan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat üzerine harekete geçti.

İstanbul genelinde Türkiye’den transit olarak geçmesi gerekirken sınır dışına çıkarılmayan; robot süpürge, cep telefonu, televizyon aparatları ve sigara dolum makinelerini saklayanlar takibe alındı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Birden çok ilçede operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, kaçakçılar tarafından ülkeye sokulan 3 TIR dolusu kaçak eşyanın Gebze’de bir depoda 9 farklı kamyona yükleyerek İstanbul’un 9 farklı ilçesine dağıtıldığı tespit etti.

PİYASA DEĞERİ 45 MİLYON LİRA

Çalışmalar neticesinde, 4 bin 197 elektronik süpürge, bin 195 adet cep telefonu, 3 bin 690 adet akıllı televizyon aparatı, 314 adet tüy toplayıcı, 319 adet epilasyon cihazı ve 1 adet sigara dolum makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler sergilenirken piyasa değerlerinin toplam 45 milyon lira olduğu öğrenildi.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma ise devam ediyor.