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Kaçak sığınmacıları döve döve Türkiye'ye kadar kovaladılar

Kaçak sığınmacıları döve döve Türkiye'ye kadar kovaladılar
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Yunanistan'ın döve döve Türkiye'ye kadar kovaladığı 8 yabancı uyruklu sığınmacı Edirne'de bir Türk köyüne sığındı...

Edirne'de yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da sınır güçleri tarafından dövüldükleri iddia edilen 8 göçmen, Meriç Nehri üzerinden Türkiye tarafına geri itildi. Göçmenlerin nehri geçerek sığındıkları Elçili köyü muhtarı Hamdi Aksoy, "Ne olduğunu sorduk, işaretlerle Yunan askerinin kendilerini dövdüğünü anlatmaya çalıştılar" dedi.

Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçen göçmenler, iddiaya göre burada sınır unsurları tarafından darbedilip, Meriç Nehri üzerinden geri itildi. Göçmenler, nehri geçmelerinin ardından bölgeye yakın kent merkezine bağlı Elçili köyüne geldi. Köylünün güçlükle yürümelerinden şüphelendiği göçmenler, burada işaretlerle darbedildiklerini anlatmaya çalıştı. Köy muhtarı Hamdi Aksoy, göçmenlerin kendilerine sırtlarındaki yara izlerini gösterdiğini söyledi. Köylerine sığınan göçmenlerin 8 kişi olduklarını söyleyen Aksoy, "Bizim köyümüz Meriç Nehri'ne yakın olduğu için bunları Yunan askerleri bizim tarafa doğru atmış. Bunlar 8 kişiydi. Bir tanesi arkada zor yürüyordu, arkadaşları koluna girmişti. Biz de ne olduğunu sorduk, işaretlerle Yunan askerinin kendilerini dövdüğünü anlatmaya çalıştılar. Arkadaşı bu zor yürüyen kişinin sırtını açtı ki, o sırada yaraları gördük" dedi. Göçmenler, daha sonra jandarma ekiplerine teslim edildi. (DHA)

DHA

Etiketler yabancı uyruklu işkence dayak darp yunanistan Türkiye
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