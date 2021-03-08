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Kadir Topbaş'ın ismi Yenikapı'da yaşatılacak

Kadir Topbaş'ın ismi Yenikapı'da yaşatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) meclis toplantısında, Yenikapı Avrasya ve Gösteri Sanat Merkezi ile Yenikapı Meydanı'nın isimlerinin, "Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi" olarak değiştirilmesine karar verildi.

İBB 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığındaki meclis toplantısında 148 gündem maddesi komisyonlara sevk edilirken AK Parti, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın isminin yaşatılması için bir teklif sundu.

AK Parti Meclis üyesi Mehmet Yiğit tarafından okunan teklifte, Topbaş'ın isminin inşa sürecinde büyük emek ve katkısının olduğu Yenikapı Meydanı ile Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezine verilmesi istendi.

Teklif karar olarak sunulan gündem maddesi yapılan mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Kararın kabul edilmesinin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, CHP, İYİ Parti ve MHP gruplarına teşekkür etti.

Etiketler Kadir Topbaş isim yenikapı
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