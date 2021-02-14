Kadir Topbaş'ın oğlu, babasının ölüm nedenini açıkladı

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi 09.30'da hastaneden alınarak, Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.

DHA'ya konuşan Kadir Topbaş'ın oğlu Hüseyin Topbaş, "Korona ile başlayan bir süreç oldu. Koronadan sonra ikincil enfeksiyonlarla organ yetmezliğinden dolayı vefat etti. Dün itibariyle hayatını kaybetti. Üzgünüz tabi. Çok üzgünüz. Ama çok güzel bir hayat yaşadı. Bizlere çok şeyler öğretti. Eminim mekanı cennet olacak. Güzel duygularla defnini yapacağız inşallah bugün" diye konuştu.

BEYOĞLU BELEDİYESİ'NDE TÖREN

Kadir Topbaş'ın cenazesi Beyoğlu'na getirildi. Burada Topbaş için İlk başkanlık yaptığı Beyoğlu Belediyesi'nde tören düzenlendi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, 'Bugün hüzünlüyüz. Hepimizin abisi Kadir Topbaş'ı ebediyete uğurluyoruz. İstanbul'un ve Beyoğlu'nun Kadir abisiydi. Biz de onu öyle hatırlayacağız. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun' dedi.