Kafeler ve kahveler açılıyor ama tavla ve okey oynamak yasak!

Kültür ve Turizm Bakanlığı “Sağlıklı Turizm Sertifikasyonu” programı kapsamında, pandemi süresince uygulanacak COVID-19 ve hijyen uygulamaları değerlendirme formu hazırladı. Formda, yeme-içme tesislerinin sertifikayı alabilmesi için uygulaması gereken kriterler belirlendi.

Bu kriterlerden bazıları özetle şunlar oldu:

OYUN ALANLARI KAPANACAK

Çocuk oyun alanları, elle temas edilen oyun makineleri kapatılmış mı?

Tavla, okey gibi elle temas edilen bütün oyun araçlarının kullanımı durdurulmuş mu?

Tesisteki tüm ünitelerin girişinde olası yığılmalar dikkate alınarak yerlerin işaretlenmesiyle sosyal mesafeyi belirten düzenlemeler yapılmış mı?

İşletme girişinde talep edilmesi halinde maske hazır bulunduruluyor mu?

GIDALAR KAPALI DEPOLANACAK

Mutfaklarda tüm gıdalar temiz, gıdaya uygun nitelikte bir ekipman ile ve üzeri kapalı olarak depolanıyor mu?

Mutfaklarda çalışan personel, takı, taşlı alyans veya herhangi bir aksesuar taşıyor mu?

BUZ, İÇİLEBİLİR SUDAN YAPILACAK

Gıda üretiminde kullanılan buhar ve buz ‘içilebilir nitelikteki sudan’ elde ediliyor mu?

Klimalar dışarıdan temiz hava alacak modda çalıştırılıyor mu?

Kapı ve pencereler açılarak ortam sık sık havalandırılıyor mu?

Masalar arası en az 1.5 metre, sandalyeler arasında ise 60 cm mesafe bırakılmış mı?

ORTAK- ÇAY KAHVE MAKİLERİ KALDIRILACAK

Ortak kullanımda olan çay-kahve makinesi, sebil, içecek makinesi ve benzeri cihazlar kaldırılmış veya misafirlere bir görevli aracılığıyla bu cihazlardan içecek verilmesine dair düzenlemeler gerçekleştirilmiş mi?

Masa üzerinde tek kullanımlık tuzluk, biberlik, peçetelik bulunuyor mu?

EVCİL HAYVAN GİRMEYECEK

Tuvalet alanlarına giriş kapıları otomatik sisteme çevrilmiş mi?

El kurutma fanları kullanıma kapatılmış mı? El kurulamak için tek kullanımlık kâğıt havlular bulunduruluyor mu?

Haşere ve kemirgen kontrolü ile evcil hayvanların işletmelere girişini önlemek amacıyla uygun prosedürler uygulanıyor ve kayıt altına alınıyor mu?