Kaftancıoğlu Yeni Şafak yazarına alıntılayarak cevap verdi

CHP İstanbul Milletvekili Canan Kaftancıoğlu, Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik'in paylaştığı haberi alıntılayarak düzeltmede bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik'in hafta sonu İstanbul'da düzenlenecek mitinglerle ilgili haberini 'düzeltti.'

İktidara yakınlığıyla bilinen gazetecinin kişisel Twitter hesabında 'İstanbul çekişmesi: Kaftancıoğlu'ndan sürpriz talep' başlığıyla paylaştığı haberde şöyle deniliyordu:

"Hem ittifaklar hem de AK Parti ve CHP, hafta sonu İstanbul'da yapılacak mitinglere odaklanmış durumda. Bir ve 2'inci bölgeler için kura çekimleri yapıldı. AK Parti'ye 1. bölge yani Maltepe Meydanı, CHP'ye ise 2. bölge yani Yenikapı Meydanı çıktı. Ancak CHP bu kuradan memnun kalmadı. Çünkü CHP Anadolu yakasında güçlü ve Maltepe Meydanı'nı doldurmaları daha mümkün. 2018'de de bu meydanda yapmışlardı.

Canan Kaftancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi arayarak CHP olarak Maltepe'de miting yapmak istediklerini ve 'becayiş' yapma talebinde bulundu. AK Parti, CHP'nin talebini değerlendiriyor ve öğrendiğim kadarıyla Maltepe'yi CHP'ye verecekler. Bu durumda AK Parti için Yenikapı yolu mu göründü? Hayır. Bugün 3. bölgenin kurası da çekilecek. AK Parti Büyük İstanbul mitingini 3. bölgede yani Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapmak istiyor."

KAFTANCIOĞLU: ANLATILAN KISMEN DOĞRU, EKSİĞİ TAMAMLAYAYIM

Ersin Çelik mesajını alıntılayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "Anlatılan kısmen doğru, eksiği tamamlayayım" dedi; ardından şunları kaydetti:

"Bu bir çekişme değil, daha önceki seçimlerde yaşadığımız gibi karşılıklı becayiş.

Maltepe Adalet Kurultayından ötürü partimiz tarafından adaletle özdeşleştiği için bütün mitinglerimizi burada yapıyor, yapmayı tercih ediyoruz.

Kurada CHP'ye 7 Mayıs'ta, AKP'ye ise 6 Mayıs'ta Maltepe çıktı.

Mitingimizi 6 Mayıs’ta yapmayı plânladığımız için AKP il başkanı Sn. Kabaktepe'yi aradım, kendisi de eksik olmasın o tarihte Maltepe’yi kullanmayacaklarını söyleyerek kullanabileceğimizi söyledi. Teşekkür ederim.

İşin özeti Maltepe Miting Alanı dışında hiçbir yerde miting yapmayı zaten düşünmüyorduk. Adalet ruhu bizlerin önceliği çünkü. Adalete susamış İstanbullular 6 Mayıs'ta Maltepe'de buluşmak üzere!"