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  3. 05 Mayıs 2020 22:26

Kahraman doktor koronayı yendi, alkışlarla taburcu oldu

Emekli olduktan sonrada Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla görevine devam eden ve 25 gündür koronavirüsten tedavi gören Uzman Doktor Aydın Kayır, alkışlarla taburcu oldu.

Kahraman doktor koronayı yendi, alkışlarla taburcu oldu
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Emekli olduktan sonra koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla Silivri Devlet Hastanesi'nde koronavirüs hastalarına bakan ve yakalandığı virüsten dolayı gördüğü 25 günlük tedavinin ardından kurtulan 66 yaşındaki Uzman Doktor Aydın Kayır, meslektaşlarının alkışları altında taburcu oldu.

Silivri Devlet Hastanesi'nde görev yaptıktan sonra emekli olan 66 yaşındaki Uzman Doktor Aydın Kayır, koronavirüs salgını çıkınca Sağlık Bakanlığı'na başvurarak koronavirüsle mücadelede görev almak istediğini bildirdi. Bakanlığın onay vermesiyle Silivri Devlet Hastanesi'nde çalışmaya başlayan Aydın Kayır, koronavirüse yakalandı. Burada tedavi altına alınan Aydın Kayır, 25 gün süren tedavinin ardından meslektaşlarının alkışları altında hastaneden taburcu oldu.

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