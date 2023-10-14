Kahramanmaraş ve Adıyaman'da deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adıyaman'da ise 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 08.48 sıralarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7.72 kilometre olarak ölçüldü.

Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

ADIYAMAN'DA DEPREM

AFAD, saat 10.04'te, merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntının derinliği 9.55 kilometre olarak duyuruldu.