Kahramanmaraş ve Adıyaman'da deprem
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adıyaman'da ise 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 08.48 sıralarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7.72 kilometre olarak ölçüldü.
Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
ADIYAMAN'DA DEPREM
AFAD, saat 10.04'te, merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntının derinliği 9.55 kilometre olarak duyuruldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 14, 2023
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Çelikhan (Adıyaman)
Tarih:2023-10-14
Saat:10:04:34 TSİ
Enlem:38.089 N
Boylam:38.406 E
Derinlik:9.55 km
Detay:https://t.co/ksmYzsgDSc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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