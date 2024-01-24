Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü
Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen ağır hasarlı bir bina, yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bir binada yıkım sırasında çökme olayı yaşandı.
Doğukent Mahallesi'nde yıkım kararı verilen 7 katlı bina, kontrollü yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.
Enkaz altında kalan iş makinesi operatörünün kurtarılması için ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Bina etrafında güvenlik önlemi alındı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol