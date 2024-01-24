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Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü
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Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen ağır hasarlı bir bina, yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bir binada yıkım sırasında çökme olayı yaşandı. 

Doğukent Mahallesi'nde yıkım kararı verilen 7 katlı bina, kontrollü yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.

Enkaz altında kalan iş makinesi operatörünün kurtarılması için ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bina etrafında güvenlik önlemi alındı.

Etiketler kahramanmaraş ağır hasar bina
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