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Kahramanmaraş'ta orman yangını

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Kahramanmaraş Merkez Pınarbaşı Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale eden ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangın akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı'nca çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

DHA

Etiketler kahramanmaraş Kahramanmaraş orman yangını Kahramanmaraş yangın
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